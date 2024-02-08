Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM номинируется на звание «Музей года» Лауреат станет известен 13 марта Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

На сайте газеты The Art Newspaper Russia опубликован лонг-лист ХII премии The Art Newspaper Russia в пяти категориях: «Музей года», «Выставка года», «Реставрация года», «Книга года» и «Личный вклад».

В номинации «Музей года» среди семи претендентов значится Музей современного искусства PERMM.

В обосновании номинации говорится:

«Музей современного искусства в Перми многими по инерции воспринимается как молодой, недавний. Между тем он работает уже 15 лет, и это солидный стаж. Особенно если учесть, что здесь принято все делать энергично и по собственной инициативе. Собрана значительная коллекция, устроено множество выставок. Но главное, пожалуй, в другом: музей постоянно ищет (и находит) пути диалога, взаимодействия со зрителем и с городской средой. Не случайно одна из важнейших его программ связана с паблик-артом. Минувший год для музея PERMM ознаменовался новосельем: он переехал в бывшее здание «Мерседес-центра», что потребовало серьезных усилий по переустройству и адаптации пространства. С конца октября художественная жизнь Перми вышла на новый виток».

Премия The Art Newspaper Russia учреждена в 2012 году. Её присуждает одноимённая газета — часть глобальной информационной сети в сфере искусства, которая в 2020 году отметила 30-летие; единственное в России интернациональное издание, посвященное искусству. В 2022 году исполнилось 10 лет российской версии газеты, которая издаётся тиражом 70 тыс. экземпляров.

Лауреаты премии получают скульптурное изображение перекрещивающихся, как стрелки часов, лондонского Биг-Бена и Спасской башни Московского Кремля, что символизирует синхронизацию России с мировым художественным процессом.

Церемония награждения лауреатов премии The Art Newspaper Russia — театрализованное мультимедийное шоу, в котором каждый номер посвящен победителю в одной из номинаций.

Шорт-лист премии будет объявлен 29 февраля, лауреаты станут известны 13 марта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.