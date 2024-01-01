В Пермском крае на женщину упал стеллаж с продуктами Пострадавшая госпитализирована Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Березниках Пермского края во время разгрузки товара сотрудницу магазина «Магнит» придавило стеллажом с товаром, который упал на нею из фуры при разгрузке. ЧП попало на уличную камеру наблюдения и опубликовано в группе Вконтакте «Привет, магнитовцы».

На кадрах видно, что из грузовика началась разгрузка товара. Высокий поддон с коробками стоит на краю кузова транспортного средства. В этот момент в зоне разгрузки появляется женщина- сотрудница магазина. Она разговаривает по телефону.

В этот момент поставленные друг на друга коробки теряют равновесие и падают на сотрудницу. Поскольку она не видела момент падения, то не успела отскочить. Товар, вероятно, был тяжёлом, пострадавшую не сразу удалось извлечь из-под завала. В социальных сетях коллеги женщины сообщили, что она жива и находится в больнице.

В минздраве Прикамья о состоянии пострадавшей пока сообщить не смогли.

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