Максим Артамонов На дорогах Пермского края ввели временное ограничение для грузовиков Это связано с неблагоприятными погодными условиями Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь ВКонтакте

В пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что с 8 февраля с 16:30 на региональных автомобильных дорогах Прикамья вводятся временные ограничения для грузовых автомобилей, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

В частности, будет ограничено движение для грузовиков на трасе М-7 «Волга» (участок 339 км — 506 км) и на трассе Пермь — Екатеринбург (участок 009 км — 160 км)

Ограничения движения будет действовать до наступления благоприятных погодных условий.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно — транспортное происшествие», — отметили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон» на участке автодороги Пермь—Екатеринбург возникла большая пробка из-за снегопада, который начался в Пермском крае. Обильные осадки пришли в регион вместе с циклоном «Ольга». Движение затруднено в районе посёлка Шадейка, а также деревень Полевая, Неволино, Шубино и посёлка Семсовхоз.









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