Максим Артамонов На трассе Пермь — Екатеринбург циклон «Ольга» сковал дорожное движение Крупная пробка образовалась на подъезде и выезде из Кунгура Поделиться Твитнуть

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

На участке автодороги Пермь—Екатеринбург возникла большая пробка из-за снегопада, который начался в Пермском крае. Обильные осадки пришли в регион вместе с циклоном «Ольга». Фотографии с многочисленными автомобилями, попавшими в затор на зимней трассе, появились в паблике ВКонтакте ЧП «Кунгур».

Автор поста сообщил, что затруднено движение возле Кунгура.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено в районе посёлка Шадейка, а также деревень Полевая, Неволино, Шубино и посёлка Семсовхоз.

Яндекс. Карты

Ранее метеорологи сообщали, что 8 февраля Прикамье накроет циклон «Ольга», вместе с которым придут сильные снегопады и понижение температуры.

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

По данным Пермского ЦГМС, завтра, 9 февраля, в регионе также ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах на дорогах будет гололедица. Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Пермскому краю призывают водителей и пешеходов быть крайне внимательными и соблюдать правила безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.