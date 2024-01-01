Екатерина Артёмова Суд в Перми признал кикшеринг Whoosh виновным в нарушении закона «О рекламе» Компания заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел одно из заявлений столичного ООО «Вуш» (юрлицо сервиса электросамокатов Whoosh) к Пермскому УФАС. Компания пыталась оспорить решение антимонопольного ведомства о признании сервиса виновным в нарушении закона «О рекламе». По информации в картотеке суда, в удовлетворении требований Whoosh отказано.

Как следует из материалов дела, в июле прошлого года в Пермское УФАС поступила жалоба на рекламу Whoosh. Заявитель сообщал, что при регистрации в мобильном приложении платформы микромобильности Whoosh он отключил функцию рассылки рекламных сообщений, а также обращался с уведомлением об отказе в получении сообщений от Whoosh. Несмотря на это, сервис продолжал присылать рекламные сообщения на абонентский номер гражданина.

УФАС возбудило в отношении компании антимонопольное дело. По итогам рассмотрения материалов дела реклама Whoosh была признана ненадлежащей, поскольку она нарушает требования ч. 1. ст. 18 закона «О рекламе». Согласно этой части статьи, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента.

Не согласившись с указанным решением, сервис обратился в арбитражный суд. В ходе рассмотрения дела представитель ООО «Вуш» настаивал, что сообщения, на которые пожаловался гражданин, являются не рекламой, а обязательной информацией и рассылаются всем пользователям платформы. Суд отклонил доводы компании и признал решение УФАС законным.

В пресс-службе Пермского УФАС уточнили, что за нарушение закона «О рекламе» ООО «Вуш» оштрафовано на 100 тыс. руб.

Напомним, в конце прошлого года ООО «Вуш» подало в суд сразу несколько заявлений к районным администрациям Перми и Пермскому УФАС. В пресс-службе компании тогда поясняли, что таким образом оператор кикшеринга проводит работу с властями по формированию городских правил работы сервиса. Всего в картотеке суда сейчас 20 дел по заявлениям компании к районным властям краевого центра и два дела — по заявлениям к УФАС, включая рассмотренное.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.