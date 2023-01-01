Кикшеринг Whoosh подал в суд иски к УФАС и районным властям Перми Поделиться Твитнуть

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Сервис аренды электросамокатов Whoosh от имени ООО «Вуш» в ноябре-декабре 2023 года подал в Арбитражный суд Пермского края 10 исковых заявлений к районным властям краевого центра и Пермскому УФАС. В них компания оспаривает постановления о наложении штрафов и решение о привлечении к административной ответственности. Об этом пишет Properm.ru.

Рассмотрение заявлений по существу в суде ещё не началось.

В пресс-службе кикшеринга Whoosh изданию сообщили, что таким образом оператор кикшеринга проводит работу с властями по формированию городских правил работы сервиса. «Работа ведётся по всем направлениям: в формате рабочего диалога с администрацией, подачи инициатив и предложений, а также в рамках установленных процедур процессуального характера», — заявили в компании.

Напомним, пермские власти анонсировали введение в Перми ограничений для электросамокатов. В частности, предлагается ограничить места их размещения на территории города.





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