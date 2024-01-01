Максим Артамонов В Перми распродано около 50% речных круизов в навигацию этого года Лидерами продаж стали маршруты в Санкт-Петербург, Москву, Астрахань и Ростов-на-Дону Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным туроператоров Перми, по состоянию на начало февраля было распродано почти 50% речных круизов в навигацию 2024 года. Этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Наибольшей популярностью у пермяков пользуются длительные круизы из Перми в Санкт-Петербург, Москву, Астрахань и Ростов-на-Дону.

В этом году у пермских круизных компаний есть новинки. В частности, будут организованы четырёхдневные туры по маршруту Пермь-Сарапул-Оса-Пермь.

Также появится круиз до Петрозаводска, где во время стоянки теплохода туристы на два или три дня смогут отправиться в легендарную Карелию.

Кроме этого, запланирован двухдневный тур в Кудымкар, где туристы смогут познакомиться с культурой и обычаями коми-пермяков на их родине.

В этом году навигация в Перми начнётся с 30 апреля.

Как ранее сообщал «Новый компаньон» в 2024 году в Пермский край должны быть доставлены первые два речных теплохода на подводных крыльях «Валдай». Речные суда для пассажирских перевозок краевые власти планировали купить в лизинг. АО «Государственная транспортная лизинговая компания» запустила конкурсы на строительство 19 теплоходов.

«Валдай-45Р» — российское речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях с пассажировместимостью — 45 человек. Скорость хода составляет 65 км/ч, а дальность плавания — 400 км.

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