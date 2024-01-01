Алёна Бронникова В Перми состоялся суд над фермером за попытку хищения 1,8 млрд рублей из бюджета Мужчине вынесен приговор Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд вынес приговор 40-летнему главе фермерского хозяйства по факту попытки хищения бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — информирует ведомство.

Напомним, в октябре следствие установило, что осуждённый решил получить крупную сумму денег из краевой казны путём участия в программе господдержки агропромышленного комплекса. Он предоставил в 2022 году в минагро ложные сведения о посеве семян картофеля, чтобы получить субсидии на возмещение произведённых затрат.

В ходе проверки документов было выявлено несоответствие, а затем принято решение об отказе в выплате субсидий. Таким образом, мужчина пытался похитить бюджетные деньги в размере более 1,8 млн руб.





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