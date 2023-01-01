Алёна Бронникова В Прикамье фермер пытался украсть из бюджета 1,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае заведено уголовное дело в отношении 40-летнего главы фермерского хозяйства по факту попытки хищения бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Получить крупную сумму из краевой казны мужчина решил путём участия в программе господдержки агропромышленного комплекса. Следствие установило, что в 2022 году он предоставил в минагро Прикамья заведомо ложные сведения о посеве семян картофеля, которые соответствуют ГОСТу, чтобы получить субсидии на возмещение произведённых затрат. На самом деле семена картофеля не обладали необходимыми качествами.

«В ходе проверки представленных главой фермерского хозяйства документов выявлено несоответствие и принято решение об отказе ему в выплате субсидий. Таким образом фигурант пытался похитить бюджетные денежные средства в размере более 1,8 млн руб.», — сообщают в полиции.

На данный момент окончено предварительное расследование. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.





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