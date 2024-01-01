На Пермский край надвигаются 30-градусные морозы Похолодание начнётся уже в ночь на пятницу, 9 февраля Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

В Пермском крае завершается продолжительный тёплый период, который длился с 17 января и сопровождался обильными осадками. Особенно много снега было с 19 по 21 января, в центральных районах края тогда выпало до 80% месячной нормы. Теперь регион ждёт период холодной погоды. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Сегодня циклон Ольга принесёт в регион существенные снегопады (в центральных и южных районах края выпадет 4-8 мм осадков, в Перми — 5-7 мм, высота снежного покрова увеличится ещё на 5-7 см), и в ночь на пятницу начнётся значительное похолодание: с утра 9 февраля в краевом центре будет уже -17 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до -20˚. В Перми к утру субботы может быть уже до -24˚, ожидается прояснение. На юге края температура может опуститься ещё ниже — до -28˚.

В последующие двое суток (11 и 12 февраля) в ночные часы на юге Прикамья возможно усиление морозов, но днями будет теплеть до -18˚.

В середине следующей недели вероятно ультраполярное вторжение с 30-градусными морозами по ночам уже по всей территории региона. Днём максимальная температура составит -18…-23˚. Это вторжение станет уже третьим за зиму (первые два отмечались 6-8 декабря и 1-3 января). Последний раз столько масштабных арктических вторжений было зимой 2016-2017 годов.

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