В Пермском крае впервые с начала 2024 года прекратился рост цен на бензин Солярка за неделю подешевела Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, цены на бензин на АЗС Пермского края, по данным на 5 февраля 2024 года, остались на уровне начала позапрошлой недели. Это произошло впервые с начала января.

Так, литр АИ-92 по-прежнему стоит 51,71 руб., АИ-95 — 55,12 руб., АИ-98 — 69,64 руб. Дизельное топливо за неделю подешевело на 5 коп. — с 65,41 до 65,36 руб. за литр.

При этом в Прикамье по-прежнему остаются самые высокие в Приволжском федеральном округе цены на все марки бензинов и солярки.

С 30 января по 5 февраля 2024 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 21 субъекте Российской Федерации, более всего – в Республике Тыва (+1,7%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 5 субъектах РФ, более всего – в Ямало-Ненецком АО (-0,8%). В остальных регионах за предыдущий период цены на бензин не изменились.

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