В Перми пройдёт выставка «Агротехнологии-2024» Поделиться Твитнуть

В КВЦ «Пермь Экспо» с 13 по 15 февраля состоится выставка-форум «Агротехнологии-2024». Она представит актуальные новинки и достижения в области сельскохозяйственной техники, оборудования для молочных ферм, кормов, агрохимии, цифровых технологий и других сфер отрасли. Более 70 участников из 33 городов России представят свою продукцию и услуги, а также поделятся информацией о своих последних разработках. Мероприятие проводится при поддержке Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На выставке будут представлены более 100 единиц техники и оборудования. Посетители смогут ознакомиться с тракторами, комбайнами, навесным оборудованием, предложениями для молочных ферм и различными инструментами. Генеральным партнёром проекта является завод «Ростсельмаш», который представит свою новую разработку — кормоуборочный комбайн F-1500.

На выставке можно будет приобрести корма, ветеринарные препараты, агрохимию, семена и биоматериалы ведущих селекционных центров. Участники предложат интересные цифровые решения и научные исследования в области сельского хозяйства, а также предоставят услуги по кредитованию и лизингу.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что организаторы создали площадку, которая позволит аграриям Прикамья познакомиться с новыми производителями в сельхозотрасли, найти надёжных поставщиков и обменяться опытом с коллегами. Здесь же можно будет договориться о сотрудничестве, услышать успешные кейсы по логистике, снижению себестоимости и сертификации, изучить готовые решения по модернизации оборудования и роботизации производственных процессов.

Деловая программа выставки-форума включает более 30 событий с участием федеральных и региональных экспертов, лидеров отрасли. Круглые столы и семинары предоставят возможность представителям бизнеса и власти напрямую встретиться и совместно решить задачи по повышению качества сельскохозяйственной отрасли.

Особое внимание будет уделено пленарному заседанию, посвящённому перспективам развития АПК в новой экономической реальности. Участники также обсудят финансовые меры поддержки, влияние санкций, модели профориентации и кадровой политики, развитие фермерства и сельскохозяйственной кооперации, вопросы минерального питания и повышения урожайности, инновации в животноводстве, а также использование систем мониторинга ГЛОНАСС в агропромышленности.

В рамках форума состоится годовое собрание Ассоциации молочников Пермского края, а также пройдёт студенческий акселератор агротехноуниверситета с презентацией перспективных проектов. Подробную программу можно найти на официальном сайте проекта.

В этом году выставка увеличилась в два раза по сравнению с предыдущим годом, отмечает руководитель проекта «Агротехнологии» Елена Очкина. На ней будет больше техники и участников из других регионов. Мероприятие станет отличной возможностью для аграриев региона познакомиться с продукцией ведущих производителей и поставщиков, обсудить важные вопросы с коллегами и задать вопросы губернатору напрямую.

Для комфортного общения будет организован «Пермский агроклуб» — пространство для переговоров и подписания контрактов между участниками и посетителями.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

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