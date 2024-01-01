Алёна Бронникова Пермский Проинвестбанк рассчитается с кредиторами до 1 марта Реестровая задолженность погашена на 97,76% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила о решении рассчитаться до 1 марта с кредиторами третьей очереди, включённых в реестр требований кредиторов пермского АКБ «Проинвестбанк». Информация опубликована на сайте ЕФРСБ.

«В период с 15 февраля по 1 марта 2024 года будут проведены расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в реестр в составе финансовых санкций, в размере 100% суммы установленных требований. А также с кредиторами третьей очереди, требования которых предъявлены после даты закрытия реестра в составе основного долга, в размере 46,03%», — сообщило 2 февраля АСВ.

К началу года «Проинвестбанк» рассчитался с кредиторами на 97,76%. Также в рамках АСВ намерено рассчитаться полностью с кредитором первой очереди.

Напомним, в апреле 2021 года Банк России отозвал у пермского Проинвестбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. Проинвестбанк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков. На торги уже выставлялись земельные участки ПАО «АКБ «Проинвестбанк».





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