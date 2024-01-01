Максим Артамонов Пермяки массово жалуются на неочищенные парковочные места для инвалидов Жители города считают такое отношение к людям неуважением и безнаказанностью Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Гилёва

Руководитель Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей Анастасия Гилёва рассказала о проблеме с заваленными снегом парковочными местами для инвалидов в центре города. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

«Картина удручающая... удивляет, что столько контрольно-надзорных единиц, начиная с куратора по содержанию, далее инспекторов ГИБДД, прокуратура и т.д., и никто, никто ничего не предпринимает, чтобы хотя бы в ручном режиме решить вопрос», — возмутилась Гилёва.

Общественная активистка обратила внимание на то, что «по странной логике парковки за чертой центральной планировки Перми очищены значительно лучше».

Фото: Анастасия Гилёва

В связи с этой проблемой Анастасия Гилёва предложила пользователям размещать фотографии нарушений и конкретные адреса в комментариях к своему посту.

«Только так мы победим эту безнаказанность и неуважительное отношение к нашим с вами родственникам, друзьям и знакомым с инвалидностью, для кого это не прихоть, а жизненная необходимость», — написала она.

По словам пермячки Каролины Алексанкиной, зимой с ребёнком-инвалидом «можно долго ходить кругами, чтобы просто пробраться к машине».

«Снег рыхлый, месиво, а под ним лёд! Зимой человек с проблемами опорно-двигательной системы вообще заложник четырёх стен! Молчу о колясочниках. О каких 10 тысячах шагов в день может идти речь? Тут шаг не знаешь как сделать, наперевес с ребёнком», — написала женщина.

Фото: Каролина Алеканкина

Как выяснилось, проблема с труднодоступными из-за снежных завалов парковками в Перми повсеместна. Пермяки назвали следующие адреса: ул. Попова, 16 и 46а; ул. Горького, 76; ул. Окулова, 7, 29 и 34; ул. 25 Октября, 24; ул.Пермская, 126; ул. Куйбышева, 37, ул. Екатериниская, 68 и 141; ул. Петропавловская, 12, ул. Осинская, 2а и др.

Проблема плохой уборки парковочных карманов в Перми возникает каждую зиму, хотя стоимость платной парковки в городе растёт — тариф может увеличиваться даже несколько раз в год.

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