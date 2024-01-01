Алёна Бронникова Пермское предприятие «ОДК-СТАР» планирует разместить дополнительные акции Это увеличит уставный капитал организации вдвое Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Акционеры АО «ОДК-СТАР» приняли решение увеличить уставный капитал путём размещения обыкновенных дополнительных акций. Об этом свидетельствует отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании 1 февраля.

Согласно опубликованной информации, большинство акционеров поддержали размещение допэмиссии акций в размере 800 млн шт. номинальной стоимостью 0,5 руб. за каждую. То есть суммарно речь идёт о 400 млн руб. Акции будут размещаться по закрытой подписке в пользу АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» и ГК «Ростех».

По данным выписки из ЕГРЮЛ, уставный капитал предприятия на данный момент составляет 324,4 млн руб. В результате размещения дополнительных акций он вырастет более чем в два раза.

Ранее «Новый компаньон» сообщал», что «ОДК-СТАР» построит производственно-испытательную базу электронных агрегатов для авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А по ул. Куйбышева, 140а. Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.

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