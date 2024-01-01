Алёна Бронникова В Перми проект строительства нового корпуса для «ОДК-СТАР» прошёл госэкспертизу Предприятие расширит производство электронных агрегатов для двигателей ПД-8 и ПД-14 Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Проект строительства в Перми производственно-испытательной базы электронных агрегатов для авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А получил положительное заключение экспертизы. Информация появилась на сайте ЕГРЗ 31 января.

Проектную документацию подготовило московское ООО «Центральная инжиниринговая компания». Застройщиком указано АО «ОДК-СТАР», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха». Предприятие подтвердило информацию.

Как рассказали «Новому компаньону», проектируемый корпус площадью 17 тыс. кв. м построят на промышленной площадке предприятия по ул. Куйбышева, 140а. Это позволит «оптимизировать производственные и логистические цепочки, усовершенствовать технологические процессы», чтобы увеличить объёмы производства. Приступить к работам планируется уже в этом году.

«На "ОДК-СТАР" с 2020 года идёт серьёзная модернизация производства. На предприятии будут реализованы масштабные проекты, включающие строительство новых корпусов с новейшим высокотехнологичным производственным и испытательным оборудованием. Рост программы производства электронных агрегатов предприятия по итогам 2023 года составил 76% по сравнению с предыдущим годом. В планах на 2024-й — почти двукратный рост выпуска по этому направлению», — отметил управляющий директор компании Сергей Попов.

Согласно комплексной программе развития авиатранспортной отрасли, утверждённой Правительством РФ, до 2030 года планируется произвести более 3,5 тыс. двигателей для отечественной авиатехники. Большинство из них оснащается агрегатами пермского завода. АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенций в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что серийные поставки самолётов SJ-100 с двигателями ПД-8, в разработке которых участвовало пермское АО «ОДК-СТАР», начнутся в 2024 году. С этого же года планируется начать серийные поставки таких самолётов.

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