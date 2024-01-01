Екатерина Артёмова «Корпорация «Центр» не планирует закрывать свой последний магазин в Перми Ранее в городе прекратили работу сразу два филиала сети Поделиться Твитнуть

Фото: Google Карты

Российская сеть магазинов бытовой техники и электроники «Корпорация «Центр» не планирует закрывать свой последний магазин в Перми, который находится в ТЦ «Новая Столица» (ул. Мира, 37). Об этом «Новому компаньону» сообщили в УК «Столица», которая управляет торговым центром.

«Наоборот, мы совсем недавно пролонгировали договор аренды. Кроме того, пару лет назад компания серьёзно вложилась в реновацию своих площадей — сейчас у сети здесь большой магазин, 1,1 тыс. кв. м, с новым ремонтом. Информации о том, что сеть планирует освободить помещение, у нас нет», — прокомментировала заместитель директора УК Анастасия Долматова.

В «Корпорации «Центр» не ответили на запрос.

В конце января стало известно, что сеть закрыла сразу два своих филиала в Перми — на ул. Революции, 38 и в ТЦ «Астраханский» в Закамске, оставив в городе только один магазин, в ТЦ «Новая Столица». Сокращение числа торговых точек сети произошло на фоне проблем с поставками и нехватки персонала. Бывший сотрудник магазина в ТЦ «Астраханский» рассказал изданию 59.RU, что сложности начались ещё в 2022 году: объёмы товара стали уменьшаться, торговые площади сокращались, возник дефицит сотрудников.

Подробнее о том, как магазины бытовых приборов приспособились к новым условиям, и как сейчас складывается ситуация на этом рынке — в материале «Нового компаньона».

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