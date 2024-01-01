Екатерина Артёмова Дело техники Как рынок бытовых приборов и электроники приспособился к новым условиям Поделиться Твитнуть

В конце января стало известно, что российская сеть магазинов бытовой техники и электроники «Корпорация «Центр» закрыла сразу два своих филиала в Перми — на ул. Революции, 38 и в ТЦ «Астраханский» в Закамске. Сейчас в городе работает только один магазин сети — в ТЦ «Новая Столица» на ул. Мира, 37. Сокращение числа торговых точек сети про­изошло на фоне адаптации отрасли к экономическим ограничениям и сложностям с логистикой. Эксперты отмечают, что в целом ретейлеры научились работать в новых условиях, однако ситуация на рынке остаётся непростой.

Игра по-крупному

«Корпорация «Центр» была основана в 1990 году. В отличие от сетей «Мир домашней техники» и «Сатурн-Р», которые свернули свою деятельность в Перми несколько лет назад, это не региональная сеть, а федеральная, но относительно небольшая. Сейчас у компании более 90 магазинов по всей стране. Для сравнения: у DNS — более 2,6 тыс. магазинов в разных городах РФ, у группы «М.Видео — Эльдорадо» — более 1 тыс. точек, у «Ситилинка» — 830, у RBT.ru — 343.

Закрытие двух магазинов «Корпорации «Центр» в Перми произошло на фоне проблем с поставками и нехватки персонала. Бывший сотрудник магазина в ТЦ «Астраханский» рассказал изданию 59.RU, что сложности начались ещё в 2022 году: объёмы товара стали уменьшаться, торговые площади сокращались, возник дефицит сотрудников.

В «Корпорации «Центр» на запрос «Нового компаньона» не ответили.

В УК «Столица», которая управляет ТЦ «Новая Столица», сообщили, что закрывать там свой магазин сеть не планирует.

«Наоборот, мы совсем недавно пролонгировали договор аренды. Кроме того, пару лет назад компания серьёзно вложилась в реновацию своих площадей — сейчас у сети здесь большой магазин, 1,1 тыс. кв. м, с новым ремонтом. Информации о том, что сеть планирует освободить помещение, у нас нет», — прокомментировала заместитель директора УК Анастасия Долматова.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) подтверждают, что 2022 год действительно был сложным для продавцов бытовых приборов и электроники.

«Часть зарубежных брендов сами ушли с российского рынка. Некоторые иностранные государства ввели санкции, запрещающие своим производителям поставлять бытовую технику и электронику в Россию. Из-за этого у российских продавцов возникли проблемы с импортом товара. Крупные федеральные игроки к настоящему времени смогли их преодолеть, но небольшим сетям, возможно, и правда было труднее адаптироваться к новым условиям», — отмечает директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Русская печка

Несмотря на то что в целом ситуация в отрасли стабилизировалась, ассортимент техники в российских магазинах, по словам Антона Гуськова, не сильно, но сократился.

«Также ассортимент существенно перераспределился. Раньше доминировали американские, европейские и японские марки. После их официального ухода с российского рынка заметно усилили позиции турецкие компании, растёт доля белорусских и отечественных марок», — говорит он.

Об этом свидетельствуют и данные от самих ретейлеров. В Wildberries сообщают, что, например, в категории крупной бытовой техники белорусский бренд Gefest в 2023 году вырос по объёму продаж на 127% относительно 2022-го, российская «Бирюса» — на 73%, а итальянская торговая марка Delvento с производственными мощностями в Турции и КНР показала рост на целых 500%.

В группе «М.Видео — Эльдорадо» сообщают, что активный рост показали также бренды из Китая и Узбекистана.

Продукцию официально ушедших брендов, например Apple, ретейлеры тоже продолжают продавать — с мая 2022-го в РФ можно осуществлять параллельный импорт (без разрешения правообладателя) ряда товаров, в том числе техники. Однако на такие товары нет гарантии производителя, поэтому магазины дают на неё собственную гарантию, уточняют в «М.Видео — Эльдорадо».

Если говорить о российской технике, то она сегодня наиболее широко представлена в крупногабаритных товарах для дома и кухни: холодильники, морозильные камеры, плиты, стиральные машины.

«В цифровой технике также увеличивается число брендов. В ноутбуках в III и IV кварталах 2023 года в наших собственных продажах доля отечественных компаний в количественном выражении превысила 10%, увеличившись втрое к аналогичному периоду предыдущего года, а также в два раза относительно I квартала 2023-го. В конце прошлого года мы также заключили соглашение о сотрудничестве с компанией ICL и начали продажи их ноутбуков под брендом OSiO, производимых в экономической зоне «Иннополис» в Татарстане. Спросом пользуются российские операционные системы РЕД ОС и Uncom OS, а также офисный пакет «Р7-Офис», — рассказали в «М.Видео — Эльдорадо».

Хрупкое равновесие

В целях поддержки отечественных производителей Госдума предложила принять закон о «российской полке». Законопроект предполагает, что с 1 марта этого года торговые сети будут выделять специальное пространство для отечественных непродовольственных товаров, а маркетплейсы должны будут при поисковой выдаче первые 50 строк отдавать российским или белорусским товарам. В первую очередь речь шла о бытовой химии и косметике. В конце декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке писал, что Минпромторг планирует обязать «выделять полку» для российских товаров и крупные сети магазины электроники. При этом, как сообщали «Известия», законопроект резко раскритиковала ФАС.

Сами ретейлеры в целом не против сотрудничать с конкурентными российскими брендами.

«Wildberries поддерживает идею продвижения отечественных товаров. Её реализация на базе онлайн-платформы может подразумевать разные варианты: например, выделение товаров отечественного производителя через внедрение специального фильтра или через определённые тематические подборки «Сделано в России», — предлагают в компании. — При этом мы должны соблюдать баланс интересов всех сторон платформенного бизнеса. Важно сохранять возможность самостоятельного выбора за потребителем и одновременно не допустить ухудшения операционных показателей российских продавцов, которые могут продавать не только отечественные товары».

В РАТЭК обращают внимание, что продавцы техники сегодня и так охотно заполняют полки отечественными товарами, чтобы максимально не зависеть от импорта и не столкнуться с дефицитом в случае очередных проблем с логистикой.

Обсуждались также ещё два важных изменения в отрасли: российские власти собирались поднять ставку экологического сбора в 2,2 раза (с действующих сейчас 26,5 тыс. руб. за 1 т до 59,4 тыс. руб. за 1 т) и повысить норматив утилизации бытовой техники с 15 до 25%.

По данным РАТЭК, пока решено этого не делать. «Мы считаем, что это правильное решение. Всё-таки время для отрасли сегодня непростое. Ретейлеры и так изо всех сил стараются не просто продолжать работать, но и как-то развиваться в сложившихся условиях. Повышение ставки экосбора и норматива утилизации могло бы ухудшить ситуацию на рынке. Да и никакой экономической обоснованности для этого сегодня нет», — резюмировал Антон Гуськов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.