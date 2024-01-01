Екатерина Артёмова В Перми закроется бистро «Дева» Одноимённая доставка суши и роллов продолжит работу Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

В Перми закрывается бистро «Дева» (ранее «Русалочка любит суши») на ул. Ленина, 54. По информации в соцсетях заведения, зал бистро будет работать до 11 февраля.

«Отработав 2 года, мы поняли, что он отнимает очень много наших сил. К сожалению, не получилось загрузить его настолько, чтобы он стал полноценно прибыльным», — говорится в сообщении.

Само помещение собственники заведения пока оставляют за собой и планируют сдавать его в аренду под разные мероприятия — фуршеты, дегустации, дни рождения. Также продолжит работать доставка на дом «Дева суши».

Проект «Русалочка любит суши» был запущен предпринимателями Ильёй Отавиным и Евгением Лабецким в 2020 году, когда действовал локдаун из-за пандемии коронавируса. Сначала это была только доставка суши и роллов. В 2021 году бизнесмены открыли в дополнение к ней одноимённый ресторан, основу меню которого составляли блюда из рыбы и морепродуктов. Летом прошлого года проект прошёл ребрендинг: его название сменилось на «Дева», ресторан был переформатирован в бистро, а его меню существенно расширилось. Тогда же стало известно, что предприниматели запустили доставку и бистро «Дева» на Бали (Индонезия).

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