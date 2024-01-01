В Перми пройдет ярмарка загородной недвижимости Мероприятие состоится 17 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 17 февраля во Дворце культуры железнодорожников (ул. Локомотивная, 1) пройдет ярмарка загородной недвижимости. На мероприятии можно будет обсудить актуальные вопросы отрасли, а также подобрать проект дома.

Ярмарка недвижимости «Дома и Участки» будет работать с 11.00 до 15.00.

В мероприятии примут участие представители трех ведущих банков, у которых можно будет получить консультацию по действующим ипотечным программам для загородного рынка.

С 13.00 до 14.00 состоится семинар, на котором эксперты представят актуальную аналитику рынка, расскажут о критериях выбора участка для строительства дома, а также о критических ошибках при регистрации загородной недвижимости.

В 14.00 состоится розыгрыш ценных призов (от электротримера до мангала).

Для участия в мероприятии можно пройти предварительную регистрацию. Система своевременно пришлет вам напоминание.

Вход на мероприятие свободный. Более подробную информацию можно найти на сайте события.

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