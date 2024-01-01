Алёна Бронникова В центре Перми начнёт работу магазин одежды рэпера Сявы LePacantre Официальное открытие состоится 10 февраля Поделиться Твитнуть

Группа "Le Pacantré | Стиль | Пермь" ВКонтакте

В центре Перми, на ул. Максима Горького, 21, открывается магазин одежды и аксессуаров LePacantre Вячеслава Хахалкина, известного как рэпер Сява. Как сообщает 59.ru, мероприятие состоится 10 февраля. После официальной части музыкант выступит с концертом в клубе Escobar (18+).

Бренд существует с 2016 года, в России появился в 2018-м. Как рассказал порталу сам Хахалкин, магазины LePacantre есть в разных городах, но в Перми только планируется его открытие. Бренд позиционируют как пермский, так как был создан совместно с пермскими дизайнерами Сергеем и Ильёй, которые сейчас живут в Китае.

В коллекциях представлена одежда для мужчин и женщин в стиле уличной моды. Название происходит от слова «пацаны» и обыграно на французский манер.

«Магазин LePacantre стал известен благодаря своему уникальному дизайну и высокому качеству товаров. Лицом бренда является известный артист и музыкант из Перми Вячеслав Хахалкин (Рэпер Сява), который лично примет участие в торжественном открытии. Он расскажет о бренде и его истории», — сообщается в соцсетях магазина.

Ранее «Новый компаньон» сообщал об открытии в Перми первого мультибрендового магазина спортивной одежды и обуви Lamoda Sport. На полках нового отдела в ТРЦ «Планета» представлены известные бренды Adidas, Under Armour, Puma, Reebok и Nike.





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