В Кондратово из-за коммунальной аварии без воды остались 25 домов Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Кондратово Пермского МО из-за коммунальной аварии 7 февраля без водоснабжения остались жилые дома. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Цветов.

«Сторонняя организация проводила земляные работы, повредила водопровод. Специалисты МУП «Энергоснабжение» сразу же выехали на место, устраняют последствия аварии», — пояснил чиновник.

В администрации добавили, что внештатная ситуация произошла по адресу ул. Шоссейная, 16, а повреждённый трубопровод был диаметром 160 мм.

В настоящее время частично отключены три улицы: Кирпичная (10 домов), Шоссейная (15 домов) и Водопроводная (там нет жилого фонда).

В официальной группе администрации обещают информировать граждан о ходе ремонтных работ и восстановлении подачи воды.

Ранее «Новый компаньон» писал, что жителям Кизела Пермского края произвели перерасчёт за коммунальные услуги на сумму 4,3 млн руб. Излишне начисленные средства будут возвращены потребителям.





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