Жителям Прикамья вернули 4,3 млн рублей переплаты за услуги ЖКХ Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Жителям Кизела Пермского края произвели перерасчёт за коммунальные услуги на сумму 4,3 млн руб. Излишне начисленные средства будут возвращены потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В надзорном органе пояснили, что в прошлом году от местных жителей они регулярно получали жалобы на размер коммунальных платежей. В результате проведённых проверок были выявлены нарушения в деятельности Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные тепловые сети» Кизеловского городского округа. В частности, выяснилось, что ресурсоснабжающая организация неправильно применяла тариф при начислении услуги по отоплению, кроме того превышался предельный индекс начисления платы.

По итогам надзорных мероприятий в отношении директора МУП были приняты меры прокурорского реагирования, нарушения были устранены: платежи скорректированы, а излишне уплаченные средства вернули собственникам жилых помещений.





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