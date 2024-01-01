С балкона горящего дома в Пермском крае пожарные спасли двух детей Поделиться Твитнуть

В Лысьве Пермского края пожарные эвакуировали двух детей с балкона горящего дома, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании на ул. Фестивальной поступило в экстренные службы около 21 часа 5 февраля. В одной из квартир загорелись домашние вещи. На место ЧП выехали 22 пожарных, к тушению было привлечено семь единиц техники.

С помощью автолестницы сотрудники МЧС вывели с балкона четвёртого этажа двух несовершеннолетних. Всего было спасено семь жильцов, ещё 10 человек вышли на улицу самостоятельно до приезда пожарных. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 31 января технологический процесс на предприятии «Губахинский кокс» (город Губаха Пермского края) приняли за пожар. В соцсетях появилось пугающее видео. В МЧС опровергли информацию о возгорании на производстве.

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