В Пермском крае технологический процесс на «Губахинском коксе» приняли за пожар В соцсетях появилось пугающее видео Поделиться Твитнуть

Губахинский кокс / фото: stroyservis.com

В социальных сетях появилось видео возгорания на территории промышленного предприятия «Губахинский кокс» в Пермском крае. В комментариях написали, что на заводе, по-видимому, произошёл пожар. В пресс-службе ГУ МЧС по региону опровергли слухи.

«Сообщений о пожаре в Губахе не поступало, пожарно-спасательные подразделения не реагировали. На предприятии происходил технологический процесс», — прокомментировали в ведомстве, пояснив, что на заводе шло плановое и подконтрольное сжигание кокса.

«Губахинский кокс» (Губаха, Пермский край) — первое коксохимическое производство Урала, открытое в 1936 году. С 2010 года ОАО «Губахинский кокс» находится в составе группы предприятий АО «Стройсервис», обеспечивает полный цикл производства кокса и химических продуктов, имеет собственную сырьевую базу — уголь, добываемый на предприятиях Кузбасса. В 2022 году на «Губахинском коксе» выдано 946 тыс. тонн кокса, потребителям отгружено более 942 тыс. тонн коксовой продукции.

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