Житель Прикамья заявил о минировании отданной в ремонт люстры Так он рассчитывал ускорить починку светильника Поделиться Твитнуть

На жителя Соликамска Пермского края завели административное дело по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб». Об обстоятельствах инцидента, приведших к таким последствиям, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Мужчина купил в магазине люстру за 5 тыс. руб., но практически сразу был вынужден её вернуть, так как перестали гореть светодиоды. В торговой точке пообещали провести ремонт. Через две недели, когда покупатель вернулся за светильником, продавцы сообщили, что чинить товар будут 45 дней. Тогда соликамец позвонил в полицию и рассказал о минировании люстры. Правда, практически сразу признался, что это только шутка, и так он рассчитывал сократить срок ремонта. Силовики, тем не менее, выехали в торговую точку, провели проверку, опросили сотрудников, а также самого заявителя и его жену. После чего завели дело.

Согласно ст. 19. 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечёт наложение административного штрафа от 1 до 1,5 тыс. руб. Впоследствии, после привлечения лица к административной ответственности, государственные органы имеют право возмещения с виновного лица материального ущерба.

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