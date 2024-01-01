Житель Прикамья заявил о минировании отданной в ремонт люстры
Так он рассчитывал ускорить починку светильника
На жителя Соликамска Пермского края завели административное дело по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб». Об обстоятельствах инцидента, приведших к таким последствиям, сообщает telegram-канал Ural Mash.
Согласно ст. 19. 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечёт наложение административного штрафа от 1 до 1,5 тыс. руб. Впоследствии, после привлечения лица к административной ответственности, государственные органы имеют право возмещения с виновного лица материального ущерба.
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