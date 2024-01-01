Дело водителя КАМАЗа, сбившего насмерть двух человек в Прикамье, направлено в суд Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя КАМАЗа, по вине которого погибли два человека. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, в начале августа 2023 года водитель автомобиля КАМАЗ 65111А, двигаясь по автодороге Кукуштан—Чайковский (Чайковский ГО Прикамья), выбрал небезопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-11183 Лада Калина. В результате происшествия водитель и пассажир легкового транспортного средства скончались на месте аварии.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направят в Чайковский городской суд Пермского края. За данное преступление виновный может быть осуждён до семи лет заключения с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.





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