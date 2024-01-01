Екатерина Артёмова
Власти Перми будут контролировать, как НТО соблюдают запрет на торговлю вейпами
Мэрия уже начала рассылать владельцам киосков соответствующие уведомления
Власти Перми начали уведомлять владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) о скором вступлении в силу нового краевого закона, в соответствии с которым в киосках будет запрещено торговать табачной и никотинсодержащей продукцией. Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего было вручено 114 таких уведомлений. В марте, когда закон начнёт действовать, специалисты мэрии начнут строго контролировать соблюдение новых требований на территории столицы региона.
Проект закона о запрете розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, включая кальяны и вейпы, в НТО, был подготовлен властями Пермского края в сентябре прошлого года. Необходимость ужесточения правил оборота такой продукции объяснялась тем, в Прикамье выросло число киосков по продаже вейпов и табака, при этом зачастую их деятельность ведётся бесконтрольно, и приобрести эти товары могут несовершеннолетние. В октябре законопроект прошёл первое чтение, а в конце ноября был принят во втором.
В силу закон вступит с 1 марта 2024 года. С этой даты за розничную торговлю в НТО вышеуказанной продукцией будет предусмотрен административный штраф: для должностных лиц — 15-20 тыс. руб., для юридических — 50-100 тыс. руб. Также закон запрещает использование архитектурно-художественной подсветки и вывески для рекламы никотинсодержащей продукции. Штраф за нарушение этого пункта закона составит 15—20 тыс. руб. для должностных лиц, а для юридических — 30-50 тыс. руб.
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