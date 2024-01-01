Екатерина Артёмова Власти Перми будут контролировать, как НТО соблюдают запрет на торговлю вейпами Мэрия уже начала рассылать владельцам киосков соответствующие уведомления Поделиться Твитнуть

Власти Перми начали уведомлять владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) о скором вступлении в силу нового краевого закона, в соответствии с которым в киосках будет запрещено торговать табачной и никотинсодержащей продукцией. Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего было вручено 114 таких уведомлений. В марте, когда закон начнёт действовать, специалисты мэрии начнут строго контролировать соблюдение новых требований на территории столицы региона.

Проект закона о запрете розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, включая кальяны и вейпы, в НТО, был подготовлен властями Пермского края в сентябре прошлого года. Необходимость ужесточения правил оборота такой продукции объяснялась тем, в Прикамье выросло число киосков по продаже вейпов и табака, при этом зачастую их деятельность ведётся бесконтрольно, и приобрести эти товары могут несовершеннолетние. В октябре законопроект прошёл первое чтение, а в конце ноября был принят во втором.

В силу закон вступит с 1 марта 2024 года. С этой даты за розничную торговлю в НТО вышеуказанной продукцией будет предусмотрен административный штраф: для должностных лиц — 15-20 тыс. руб., для юридических — 50-100 тыс. руб. Также закон запрещает использование архитектурно-художественной подсветки и вывески для рекламы никотинсодержащей продукции. Штраф за нарушение этого пункта закона составит 15—20 тыс. руб. для должностных лиц, а для юридических — 30-50 тыс. руб.

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