Екатерина Артёмова Пермский разработчик двигателей нарастил прибыль более чем в два раза АО «ОДК-Авиадвигатель» отчиталось о прибыли в 1,17 млрд рублей за 2023 год Поделиться Твитнуть

Фото: сайт АО «ОДК-Авиадвигатель»

АО «ОДК-Авиадвигатель» раскрыло финансовую отчётность за 2023 год. Документ опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выручка акционерного общества за отчётный период достигла 23,1 млрд руб., что на 2,4 млрд руб. больше, чем годом ранее (в 2022-м — 20,7 млрд руб.). Рост показателя обусловлен, в основном, увеличением выручки от реализации газотурбинных электростанций, которая составила 3,7 млрд руб. (+1,78 млрд руб. по сравнению с 2022 годом). Также на 26,5 млн руб. выросла выручка от ремонта двигателей и на 833,3 млн руб. — от реализации прочих работ и услуг по двигателям. Вместе с тем на 465,4 млн руб. сократилась выручка от реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок — с 15,2 млрд руб. в 2022-м до 14,7 млрд руб. в 2023-м.

Чистая прибыль предприятия за 2023 год составила 1,17 млрд руб. По итогам 2022 года АО «ОДК-Авиадвигатель» отчиталось о чистой прибыли в 431,6 млн руб.

АО «ОДК-Авиадвигатель» — конструкторское бюро-разработчик газотурбинных двигателей для авиации, промышленных газотурбинных установок для транспортировки газа, электростанций. Предприятие входит в состав «Объединённой двигателестроительной корпорации», которая в свою очередь входит в госкорпорацию «Ростех».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.