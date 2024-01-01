Екатерина Артёмова Пермская семинария начнёт выпускать дипломированных теологов Учебному заведению выдана соответствующая лицензия Поделиться Твитнуть

Фото: сайт Пермской митрополии РПЦ

Пермская духовная семинария получила лицензию на ведение образовательной деятельности по программе ФГОС 48.03.01 «Теология» (бакалавриат). Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ со ссылкой на информацию, размещённую на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Планируется, что семинария начнёт набор студентов для обучения по новой образовательной программе в 2024/25 учебном году.

Пермская духовная семинария — высшее православное религиозное учебное заведение. Основана в 1800 году, является старейшим учебным заведением на Урале. В 1919 году семинария была закрыта, в конце 2009-го Священный Синод РПЦ своим указом возродил образовательное учреждение. В настоящий момент обучение в семинарии происходит на четырёх отделениях: отделении священно-церковнослужителей (пять лет), иконописном отделении (четыре года), регентском отделении (четыре года) и отделении дополнительного религиозного образования и катехизации (три года).

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