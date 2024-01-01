Екатерина Артёмова
Пермская семинария начнёт выпускать дипломированных теологов
Учебному заведению выдана соответствующая лицензия
Пермская духовная семинария получила лицензию на ведение образовательной деятельности по программе ФГОС 48.03.01 «Теология» (бакалавриат). Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ со ссылкой на информацию, размещённую на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Планируется, что семинария начнёт набор студентов для обучения по новой образовательной программе в 2024/25 учебном году.
Пермская духовная семинария — высшее православное религиозное учебное заведение. Основана в 1800 году, является старейшим учебным заведением на Урале. В 1919 году семинария была закрыта, в конце 2009-го Священный Синод РПЦ своим указом возродил образовательное учреждение. В настоящий момент обучение в семинарии происходит на четырёх отделениях: отделении священно-церковнослужителей (пять лет), иконописном отделении (четыре года), регентском отделении (четыре года) и отделении дополнительного религиозного образования и катехизации (три года).
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