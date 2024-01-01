На выборах президента в Прикамье на всех участках будет применяться видеонаблюдение Почти на 900 УИК будет вестись прямая трансляция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на выборах президента Российский Федерации на всех выборных участках будет применяться видеонаблюдение. Об этом сообщили в крайизбиркоме (КИК).

В КИК уточнили, что с 881 УИК, на которых голосует порядка 80% избирателей, будет вестись прямая трансляция на портал видеонаблюдения. Еще 867 УИК и 50 ТИК будут оборудованы средствами видеофиксации, где всё происходящее на участках будет записываться в круглосуточном режиме.

Как отметил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, «полный охват избирательных участков и помещений ТИК средствами видеофиксации сделает процедуру голосования и подсчёта голосов прозрачной и открытой, позволит избежать нарушений, оперативно проверять и реагировать на поступающую о них информацию».

Кроме того, сообщается, что в Перми организуют круглосуточную работу Центра общественного наблюдения. Там можно будет в дни голосования в любое время посмотреть прямую трансляцию или любую видеозапись с избирательных участков.

«Также рассматривается возможность открытия филиалов Центра общественного наблюдения в муниципалитетах Пермского края», — рассказали в крайизбиркоме.

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