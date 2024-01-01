Максим Артамонов Глава СК потребовал возбудить уголовное дело в связи с нападением собаки на девочку в Перми Следком уже проводит доследственную проверку Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на девочку, которое произошло в конце прошлой недели в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Сейчас местные следователи проводят доследственную проверку по этому инциденту. После возбуждения уголовного дела Денис Головкин должен будет представить главе СК доклад.

Как ранее писал «Новый компаньон», происшествие с нападением собаки случилось в Орджоникидзевском районе Перми, в Голованово, когда вечером 4 февраля девочка пошла выгуливать собаку — южно-русскую овчарку. Около автобусной остановки на ул. Мозырьской на них напала другая собака в ошейнике. По словам самой девочки, напавшее животное было небольшим. Сначала собака пыталась атаковать овчарку, а потом переключилась на девочку, укусив её за голень.

После укуса девочка обратилась в травмпункт, а родные пострадавшей написали заявление в правоохранительные органы.

Хозяйку собаки, напавшей на девочку, уже вызвали в следственные органы для дачи пояснений.





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