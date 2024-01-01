Снятое на видео избиение педагога в Перми оказалось уроком по сценическому бою
Видео из Перми, на котором студент бьёт преподавателя стулом, оказалось фрагментом учебного занятия по сценическому бою. Об этом сообщает РИА Новости.
Урок по дисциплине "Сценическое движение" проходил в Пермском краевом колледже искусств и культуры. На занятии отрабатывался сценический бой.
"Взаимодействовали педагог и учащийся. Видно, как педагог даёт пояснения студенту, бьёт в ладоши, подавая знак к действию. Там присутствуют другие студенты, они наблюдают за "боем". По их реакции видно, что ничего экстраординарного не происходит. Никто не пострадал", - рассказали в колледже.
Собеседница агентства уточнила, что в учебном заведении было проведено оперативное совещание для выяснения обстоятельств и разбирательства ситуации.
Напомним, видео появилось в городских пабликах и подавалось как конфликт между преподавателем и студентом в спортивном зале авиационного техникума в Перми. В техникуме сразу опровергли это сообщение, назвав его фейком. "Не наш зал, не наши дети, не наш преподаватель", - заявили там.
Проверку достоверности видео проводило и краевое министерство образования.
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