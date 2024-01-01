Снятое на видео избиение педагога в Перми оказалось уроком по сценическому бою Поделиться Твитнуть

скриншот видео: ЧП Пермь

Видео из Перми, на котором студент бьёт преподавателя стулом, оказалось фрагментом учебного занятия по сценическому бою. Об этом сообщает РИА Новости.

Урок по дисциплине "Сценическое движение" проходил в Пермском краевом колледже искусств и культуры. На занятии отрабатывался сценический бой.

"Взаимодействовали педагог и учащийся. Видно, как педагог даёт пояснения студенту, бьёт в ладоши, подавая знак к действию. Там присутствуют другие студенты, они наблюдают за "боем". По их реакции видно, что ничего экстраординарного не происходит. Никто не пострадал", - рассказали в колледже.

Собеседница агентства уточнила, что в учебном заведении было проведено оперативное совещание для выяснения обстоятельств и разбирательства ситуации.

Напомним, видео появилось в городских пабликах и подавалось как конфликт между преподавателем и студентом в спортивном зале авиационного техникума в Перми. В техникуме сразу опровергли это сообщение, назвав его фейком. "Не наш зал, не наши дети, не наш преподаватель", - заявили там.

Проверку достоверности видео проводило и краевое министерство образования.

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