В Перми компанию «Стройпанелькомплект» заставили устранить недостатки в новостройке Застройщик проиграл суд и заплатил штраф за неисполнение решения суда в установленный срок Поделиться Твитнуть

ул. Гашкова, 53 / фото: perm.domclick.ru

ООО «Стройпанелькомплект», строившее многоэтажный дом по адресу: Пермь, ул. Гашкова, 53 (ЖК «Мотовилихинsky»), было признано виновным в неустранении строительных дефектов, обнаруженных в период гарантийного срока, который составляет 5 лет. Суд, рассмотрев материалы гражданского дела, истцом по которому стал участник долевого строительства, и изучив заключение технической экспертизы, обязал ответчика устранить намокание потолка, стен и пола, а также многочисленные протекания на подземном этаже здания.

Суд согласился с опасением жителей, что постоянные циклы замораживания-оттаивания и динамические нагрузки от проезжающих над помещением автомобилей со временем могли привести к разрушению объекта.

В пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю сообщили, что в установленный срок застройщик не исполнил требования исполнительного документа. Это дало судебным приставам основание взыскать с юридического лица исполнительский сбор 50 тыс. руб. Кроме того, представителей компании-должника предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

После этого компания провела ремонт подземного этажа. Производство по делу было окончено фактическим исполнением.

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