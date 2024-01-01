В Перми за долги владельца арестованы офисные помещения в бизнес-центре «Синица» Если задолженность не будет погашена, недвижимость продадут с торгов Поделиться Твитнуть

В рамках взыскания многомиллионной задолженности в Перми судебные приставы арестовали залоговые нежилые помещения на двух этажах бизнес-центра «Синица». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам напомнили, что у них на исполнении находится производство, связанное с ООО «БФГ». Компания задолжала более 5 млн руб. по договору о предоставлении кредитной линии. Для обеспечения возврата задолженности финансовая организация судебным путём обратилась к залоговому имуществу — двум нежилым помещениям общей площадью свыше 1 тыс. кв. м, расположенным на 1- и 2-м этажах здания по адресу: Пермь, ул. Стахановская, 42а.

Решением Арбитражного суда Пермского края было подтверждено, что ранее кредитная организация выделила два кредитных транша ООО «БФГ» на общую сумму 41,5 млн руб. Компания вернула заём, однако с нарушением сроков погашения, что вынудило банк потребовать уплату неустойки по договору за несвоевременное погашение кредита.

Так как должник не обладает достаточными финансовыми возможностями для погашения задолженности, судебные приставы, в соответствии с исполнительным документом, наложили арест на заложенное недвижимое имущество.

В дальнейшем, если компания не найдёт необходимые средства для выплаты долга, заложенная недвижимость будет передана на аукцион. Судом установлена начальная цена продажи помещений — 42,5 млн руб.

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