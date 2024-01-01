В Авиационном техникуме Перми прокомментировали видео избиения учителя стулом Поделиться Твитнуть

скриншот видео: ЧП Пермь

Появившееся в Сети видео, на котором студент якобы Пермского авиационного техникума им. Швецова на занятиях в спортзале бьёт учителя стулом, прокомментировали в учебном заведении.

«Нас, видимо, кто-то решил пропиарить. Не наш зал, не наши дети, не наш преподаватель. Это всё фейк», — рассказала perm.aif.ru заместитель директора, руководитель управления учебно-методической и инновационной работы Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова Ольга Лапина.

Запись, которая вызвала большой общественный резонанс, появилась в группе «Грозный пермяк» ещё в январе. На ней разъярённый студент в спортзале держит стул и что-то неразборчиво кричит преподавателю. Тот пытается к нему подойти, но получает удар стулом по голове. Конфликт будто бы вспыхнул из-за того, что учитель отказался убрать пропуски занятий молодого человека. Источник видео утверждал, что запись сделана в Пермском авиационном техникуме.





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