Максим Артамонов По решению суда заочно арестован экс-депутат Заксобрания Прикамья Игорь Рогожников Его объявили в межгосударственный розыск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы Игоря Рогожникова суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «РБК Пермь».

Кроме этого, бывшего парламентария объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре прошлого года было утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Заксобрания Виктора Плюснина, а также его сына Егора и предпринимателя Юрия Рогожникова.

Следователи считают, что Игорь Рогожников совершил преступление вместе с сыном Юрием, а также Виктором Плюсниным и его сыном Егором. Фигурантом уголовного дела является сын депутата Юрий Рогожников. Следствие считает, что он, а также Егор Плюснин (сын депутата Заксобрания Виктора Плюснина) совершили преступление при реконструкции здания для больницы в Добрянке в жилой дом для сирот, достигших совершеннолетия.

По версии следствия, с 2013 по 2017 год фигуранты дела похитили крупные суммы денег из различных бюджетов по государственным и муниципальным контрактам. Деньги направлялись на приобретение квартир для детей-сирот и для переселения из аварийного жилья. Однако обвиняемые использовали эти средства для реконструкции в Добрянке здания по ул. Герцена, 40, предназначавшегося под больницу, которое уже имело износ на 42%.

В итоге в 2017 году дом для сирот был сдан в эксплуатацию, но жильцы почти сразу начали жаловаться на то, что объект непригоден для проживания: в квартирах холодно, а часть стен покрылись плесенью.

В 2020 году Рогожникова-старшего объявили в федеральный розыск, однако в 2023 году уголовное преследование прекратили, а розыск был отменён. Впоследствии вновь было возбуждено уголовное делу о двух тяжких преступлениях, а Рогожникова объявили уже в межгосударственный розыск. Уголовное дело в отношении экс-депутата было выделено в отдельное производство.

Игорь Рогожников родился в 1962 году. С 2007 по 2011 год был депутатом Законодательного собрания Прикамья, состоял во фракции ЛДПР. В 2016 году был избран в городскую думу по партийным спискам КПРФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.