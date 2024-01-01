Оборот общепита в Прикамье за год вырос на 13,3% Оборот розничной торговли поднялся на 3,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2023 года оборот розничной торговли в Пермском крае сложился в сумме 713,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 103,9% к итоговым цифрам 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В макроструктуре оборота доля непродовольственных товаров за 12 месяцев 2023 года составила 51,2%, а пищевых, включая напитки и табачные изделия, — 48,8%.

На 97,8% оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка, доля продажи товаров на ярмарках и рынках составила 2,2%.

Оборот общественного питания в Прикамье за январь-декабрь сложился в сумме 36,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 13,3% выше уровня 2022 года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 января 2024 года снизился до 43 млрд руб., что хватает на 35 дней торговли.

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