Алёна Бронникова В пермском аэропорту на 10 часов задерживается рейс в Сочи Задержка связана с поздним прибытием самолёта в Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта «Большое Савино», задерживается вылет рейса СУ 2915 авиакомпании «Аэрофлот» «Пермь—Сочи». По расписанию самолёт должен был вылететь 6 февраля в 07:10. На момент публикации новости время задержки составляло более 10 часов. Расчётное время вылета — 17:50.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, причиной стало позднее прибытие самолёта в Пермь. Погодные условия в аэропорту Сочи препятствуют вылету воздушных судов.

«Проливной дождь, сильный ветер и грязевые потоки препятствуют вылету самолётов в Уральские районы. По причине позднего прибытия воздушных судов из аэропорта Сочи задержаны рейсы из Оренбурга и Перми. Соблюдение федеральных авиационных правил находится на контроле транспортных прокуратур Урала», — информирует ведомство.

Аэропорт Сочи предупреждает о задержках в связи с неблагоприятными метеоусловиями 5 и 6 февраля. Из-за усилившегося ветра несколько экипажей приняли решение об уходе на запасные аэродромы. Отмечается, что аэропорт работает по фактической погоде. Кроме того, из-за проливных дождей 5 февраля сель сошёл на железнодорожные пути и заблокировал движение поездов.

В январе аэропорт в Сочи закрывался в связи с сообщениями о возможной атаке беспилотников. Самолёт рейса 424 вылетел с задержкой на 1 час.





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