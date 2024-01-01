Рейс из Перми в Сочи вылетел с задержкой на час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным онлайн-табло пермского аэропорта, 25 января самолёт рейса 424 вылетел из Большого Савино в Сочи в 10:07 по местному времени. Задержка по расписанию составила 1 час 7 минут. Ещё один сочинский рейс № 366 вылетел из Перми по расписанию в 5 час 27 мин. и прибыл в пункт назначения через три часа.

Напомним, после пожара на нефтебазе в Туапсе и сообщений о возможной атаке беспилотников с 23.13 мск 24 января до 2.07 мск 25 января в Сочи закрывали местный аэропорт. Вводился план «Ковёр» (закрытое небо). В течение трёх часов самолёты в Сочи не садились и не взлетали. Четыре авиарейса ушли на посадку в Минеральные Воды. Об этом сообщил представитель Росавиации в своём telegram-канале.

В настоящее время СМИ пишут, что аэропорт Сочи работает штатно. При этом задержка некоторых рейсов составляет до четырёх часов.

Пожар на территории нефтебазы в Туапсе произошёл в ночь на четверг. По словам главы муниципального образования Туапсинский район Сергея Бойко, огонь возник на вакуумной установке на территории нефтеперерабатывающего завода. Сообщалось об отсутствии пострадавших и жертв. Огонь удалось потушить в 04:53. В ликвидации возгорания были задействованы 99 человек и 31 единица техники, включая 60 человек и 17 единиц техники от МЧС России. Официальной информации о причинах пожара пока не поступало.

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