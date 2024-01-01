Алёна Бронникова В Перми за прошлый год перевозчики получили штрафы на 46 млн рублей Причинами стали нарушения в работе общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Общая сумма выписанных пермским перевозчикам штрафов за 2023 год составила 46 млн руб. Такие данные приводит «Рифей» со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми.

Сообщается, что штрафы были начислены за нарушения условий контрактов. Основными причинами стали несоблюдение расписания, сбои в работе датчиков пассажиропотока, проезд остановочных пунктов, неработающие приборы климат-контроля, неудовлетворительное состояние салона транспортных средств.

«Проверки работы перевозчиков проводятся регулярно как при выпуске, так и на линии. Соблюдение расписания автобусами и трамваями фиксируется автоматически по навигаторам, установленным в кабинах подвижного состава», — сообщает пресс-служба мэрии.

Все фиксируемые данные автоматически передаются в диспетчерскую службу. Учитываются также сообщения от пассажиров, которые поступают через приёмную ведомства и социальные сети. Информация затем направляется на проверку профильным специалистам. Штрафные санкции начисляются по итогам месяца в том случае, если сбои в работе транспорта происходили по вине перевозчиков.

Ранее сообщалось о том, что с 2020 по 2023 год в Пермском крае перевозчики получили штрафы на 154,6 млн руб. В целом было выставлено 752 требования.

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