Алёна Бронникова Сумма штрафов перевозчиков в Прикамье за три года составила почти 155 млн рублей Всего было выставлено 752 требования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае перевозчикам с 2020 по 2023 год было выставлено 752 требования на общую сумму 154,6 млн руб. Информация об этом появилась в соцсетях краевого парламента.

Депутаты и представители регионального правительства обсудили транспортную реформу на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры 16 января. Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков рассказал об оптимизации маршрутной сети межмуниципальных и пригородных маршрутов.

«После исключения дублирующих маршрутов почти 400 новых автобусов курсируют на 143 маршрутах. В рамках новых контрактов предусмотрены серьёзные штрафные санкции. За 2020/23 годы перевозчикам было выставлено 752 требования на 154,6 млн руб.», — сообщили в пресс-службе заксобрания Прикамья.

В ходе обсуждения депутаты также обратили внимание на ряд замечаний к работе перевозчиков в своих избирательных округах. Например, автобус, который в Березниках приходит в ночное время, не совершает остановки на территории города. В Чердынском округе автобусные маршруты переполнены, а в Верещагинском — отмечается нехватка водителей.

Вопросы включили в итоговый проект постановления. Правительству будет рекомендовано содействовать в их решении.





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