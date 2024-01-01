Максим Артамонов В Перми на два дня будут закрыты горки в ледовом городке на эспланаде Это связано с потеплением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два дня, 6 и 7 февраля, все горки и покатушки в главном ледовом городке «Лукоморье» будут закрыты для катания в связи с потеплением. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

При этом в администрации рассказали, что жители смогут прогуляться по городку и сфотографироваться на фоне скульптур.

Согласно правилам эксплуатация ледовых объектов, их работа разрешена при температуре -4 градуса и холоднее. Во время технологической паузы могут вестись восстановительные работы, в том числе с применением спецтехники.

В этом году ледовый городок завершит свою работу 11 февраля, а главная ёлка в центре города будет стоять до середины февраля.

Центральный городок на эспланаде открылся 30 декабря. За время новогодних каникул его посетили более 110 тыс. жителей и гостей Перми.

Городок «Лукоморье» посвящён русским сказкам. Мастера изготовили 15 ледяных объектов, 9 из них — горки разной высоты («Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и др.), остальные — скульптуры персонажей русских и пушкинских сказок. На месте фонтана построена световая инсталляция «Море вздуется бурливо».

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