Промышленники Пермского края показали новейшие разработки на международной выставке в Индии Поделиться Твитнуть

Промышленники Прикамья представляют свои разработки на международной выставке Неделя энергетики Индии 2024 (India Energy Week 2024). Делегацию Пермского края возглавил губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Неделя энергетики Индии 2024 проводится при патронаже Министерства нефти и природного газа правительства Индии, а также официально поддерживается Федерацией индийской нефтяной промышленности (FIPI). На выставке присутствуют ведущие политики энергетического сектора со всего мира, включая генерального секретаря ОПЕК Хайтана аль-Гайса. Мероприятие также посетят министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури и его коллеги из разных стран.

Пермский край является единственным регионом России, представленным на выставке в Индии. На стенде региона представлены продукты семи предприятий, включая нефтедобывающее оборудование, газоанализаторы, роботов-дефектоскопов, компрессорное оборудование, автоматизированное оборудование для алкогольной, фармацевтической и молочной промышленности, программное обеспечение для топливно-энергетического комплекса и оборудование электрохимической защиты от коррозии.

Сотрудничество между Пермским краем и предприятиями из республики Индия показывает свою эффективность. Объём товарооборота между регионом и Индией значительно увеличился по сравнению с предыдущим годом. В рамках недели энергетики Индии правительство Пермского края проведёт рабочие встречи с представителями ведущих предприятий, а также отраслевых министерств и ведомств стран Ближнего Востока и Азии.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул важность расширения поставок в дружественные государства в условиях санкционного давления. Пермский край рассчитывает на рост объёма поставок промышленной продукции на рынок ТЭК Индии.

Сотрудничество и взаимодействие с компаниями из других городов и стран помогают повышать узнаваемость Прикамья и развивать компетенции в сфере промышленности. За последние годы предприятия Прикамья заключили контракты на значительную сумму и ожидают еще большего развития сотрудничества.

Объём товарооборота между Пермским краем и республикой Индия значительно вырос, а Индия стала одним из крупнейших торговых партнеров края по экспорту. Взаимодействие с Индией в сфере промышленности показывает свою эффективность и приносит пользу обоим сторонам.

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