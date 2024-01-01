Алёна Бронникова В Перми на территории промзоны продаётся административное здание за 105 млн рублей Продавец предлагает разместить в нём хостел Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми на ул. 1905 года продаётся пятиэтажное здание администpативнo-бытовoго кoмплекca. Согласно указанной на сайте «Авито» информации, стоимость строения 105 млн руб.

Общая площадь объекта — 7,3 тыс. кв. м. К нему подведено центральное отопление, канализация, мощность электросети — 300 кВт. В здании есть пассажирский лифт, а также подготовлен проект грузового лифта. По словам автора объявления, помещения подготовлены к чистовой отделке, ведётся замена старых окон, кровлю обновили в 2023 году.

«Здание подойдёт под сборочное производство, под офисы, под хостел для сотрудников предприятий. Хостел — популярное направление бизнеса, так как большинство сотрудников предприятий работают вахтовым методом», — сообщается в объявлении.

Кроме того, собственник сообщает о готовности разработать проекты системы пожаротушения, разводки электричества и вентиляции с учётом планировок покупателя. Продажа ведётся через агентство недвижимости.

Как сообщили «Новому компаньону», здание находится в одном из корпусов по ул. 1905 года, 35 и ранее принадлежало Мотовилихинским заводам, затем использовалось под частное производство. На фото к объявлению видна вывеска компании по изготовлению стройматериалов «Блокерстрой». Судя по Яндекс Карте, актив находится рядом со станцией «Язовая», на ул. 1905 года, 35, к. 7.

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году. Предприятие продаёт непрофильные активы на протяжении нескольких лет. В сентябре 2023 года имущественный комплекс завода купило АО «Ремдизель» (Татарстан) за 1,3 млрд руб. Последнее объявление о торгах появилось в январе. МЗ планирует реализовать на открытых торгах в форме публичного предложения земельный участок общей площадью 6,1 тыс. кв. м рядом с Музеем пермской артиллерии. Вид разрешённого использования территории — под призаводскую площадь. Земля находится в залоге ООО «РТ-Капитал». Начальная цена лота составляет 12,18 млн руб.

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