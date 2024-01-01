Участок «Мотовилихинских заводов» выставят на продажу за 12,18 млн рублей Цена может снизиться в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставит на открытые торги в форме публичного предложения земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311059:161, общей площадью 6 110 кв.м, по адресу: Пермь, Мотовилихинский район, со стороны станции «Мотовилиха», вид разрешенного использования: под призаводскую площадь. Информация появилась в ЕФРСБ. Дата начала торгов пока не назначена.

Земля находится в залоге ООО «РТ-Капитал». Начальная цена лота составляет 12,18 млн руб. При отсутствии заявок она будет снижаться каждые пять дней на 10% до цены отсечения 6,09 млн руб. Минимальная цена продажа также будет действовать в течение пяти дней.

Напомним, ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году. В сентябре 2023 года имущественный комплекс предприятия купило АО «Ремдизель» (Татарстан) за 1,3 млрд руб.

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