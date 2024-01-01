Фирма из Перми отремонтирует мост в Томске за 792 млн рублей Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Компания «Томскавтодор», ответственная за управление автомобильными дорогами в Томской области, заключила контракт на ремонт Северного моста с фирмой ТНК из Перми. По данным на портале госзакупок, ТНК предложила выполнить работы на сумму, которая на 4 млн руб. меньше, чем начальная цена торгов. Об этом сообщает издание tomsk.ru.

На конкурс поступили всего две заявки, одну из которых отклонили из-за несоответствия документов требованиям аукциона. Итоговая стоимость государственного контракта составит 792,4 млн руб.

В соответствии с техническим заданием, работы будут продолжаться с момента подписания контракта до 15 ноября 2025 года. За этот период подрядчик должен будет отремонтировать сам мост, обеспечить подъезды к нему и установить освещение.

Ремонт будет проходить с последовательным закрытием полос движения: сначала работы будут выполняться на одной стороне моста, затем на другой.

ООО "ТНК" было зарегистрировано в Перми 2014 году, с 2018 года генеральным директором предприятия является Ананиа Норайри Казарян.

Основной вид деятельности Общества — строительство жилых и нежилых зданий. Также компания занимается строительством автомобильных дорог, магистралей и других инженерных сооружений.

Согласно финансовой отчетности, за 2022 год выручка ООО выросла до 635,2 млн руб. (+74%), чистая прибыль увеличилась до 14,9 млн руб. (+555%), основные средства составили 10,7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.