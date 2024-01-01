Максим Артамонов В Прикамье рысь загрызла домашнюю собаку Происшествие случилось в Красновишерском округе Поделиться Твитнуть

Скриншот видео "Подслушано Красновишерск"

В посёлке Вёлс Красновишерского округа рысь напала на домашнюю собаку и съела её. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на местный паблик в соцсети «Подслушано Красновишерск».

По словам местного жителя Виктора Бушменёва, крупное животное весом примерно 20 кг пришло в посёлок рано утром 1 февраля и начало охоту на домашних собак. В результате жертвой хищникам стала 8-летняя собака одного из местных жителей на краю населённого пункта.

Видеокамера запечатлела момент, когда хищник схватил тело собаки и пытался перепрыгнуть забор, чтобы унести добычу.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в январе в Закамске горожане заметили двух крупных рысей. Фотографии хищников появились в городских пабликах. Животные прогуливались около второй проходной одного из крупнейших химических предприятий России «ГалоПолимер».

А в феврале прошлого года СМИ писали о нападении рыси на человека в Кировской области. Зверь напал на рыбака и порвал ему одежду. Мужчине пришлось применить в качестве самообороны длинный рыбацкий бур. В итоге ему удалось прогнать хищника.

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