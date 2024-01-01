По улицам Перми ходят рыси Хищников заметили возле химического завода Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В микрорайоне Закамск Перми горожане заметили двух крупных рысей. Фотографии хищников появились в городских пабликах. Животные прогуливались около второй проходной одного из крупнейших химических предприятий России «ГалоПолимер».

ТК «Рифей» попросил зоологов прокомментировать событие. По их словам, рысь — осторожный хищник. Объектами его охоты являются мыши, птицы, зайцы и даже молодняк кабанов, оленей и лосей. В населённой местности рыси могут охотиться на домашних кошек и некрупных собак.

Для человека зверь большой опасности не представляет. Однако при встрече с ним людям всё-таки рекомендовано вести себя спокойно, не делать резких движений.

В феврале прошлого года СМИ писали о нападении рыси на человека в Кировской области. Зверь напал на рыбака, порвал ему одежду. Мужчине пришлось применить в качестве самообороны длинный рыбацкий бур. В итоге ему удалось прогнать хищника.

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