Алёна Бронникова В пермском ТРК за 33 млн рублей продаётся помещение всего в 52 квадратных метра На площадке располагается ювелирный магазин Поделиться Твитнуть

В пермском ТРК «Столица» на продажу выставлены два помещения на общую сумму 65,6 млн руб. Объявления размещены на сайте «Авито».

Стоимость одной из предлагаемых к продаже площадок составляет 33,6 млн руб. В помещении площадью 52 кв. м, расположенных на первом этаже здания, находится магазин ювелирных украшений. В отделе выполнен капитальный ремонт. Стоимость одного квадратного метра таким образом составляет 646,1 тыс. руб.

«Предлагаю вашему вниманию помещение площадью 52 кв. м с действующим арендатором федеральной сетью Sokolov. Договор с возможностью пролонгации заключён на ближайшие пять лет. Помещение расположено на первой линии первого этажа ТРК «Столица"», — сообщает автор.

Второе помещение с выполненной чистовой отделкой находится на втором этаже. Его площадь составляет 400 кв. м, стоимость 32 млн руб. Цена за один квадратный метр — 80 тыс. руб. Располагается рядом с рестораном Casa Mia и отделом Gloria Jeans.

В ноябре 2023 года «Новый компаньон» сообщал о продаже за 159,4 млн руб. помещения бывшего боулинг-центра общей площадью 2,6 тыс. кв. м. (61,3 тыс. руб. за 1 кв. м). Часть площадей арендует магазин одежды и обуви «Экономаркет», с которым заключён договор до 2025 года. Также есть договорённость с федеральной сетью фитнес-клубов DDХ, она планирует арендовать помещение здесь в течение 25 лет. По информации «Коммерсантъ-Прикамье» актив был выкуплен владельцами «Экономаркета».





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